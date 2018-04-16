Проект офисного здания предприятия.

Архитектурная выразительность здания выдержана в стиле хай-тек – стиль высоких технологий: прямые стремительные линии, выступающие конструкции, сдержанный декор, широкое применение стекла, металлических и пластиковых элементов. В планировках всех строений следует отметить выполненную работу над максимально функциональным использованием пространства. Применение ультрасовременного стиля в архитектуре здания очень выразительно подчеркивает целеустремленность и прогрессивность форм. Особое внимание уделено большим окнам и витражам от пола до потолка, что в свою очередь подчеркивает чёткость геометрических форм.