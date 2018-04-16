Проект семейного дома с бассейном в стиле ампир.
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6 лет назад
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Архитектуру дома было принято решение выполнить в стиле ампир. Данный стиль вырастает из классицизма и барокко – это определенно парадный и торжественный стиль, который в свою очередь лишен помпезности барокко. При проектировании в архитектуре здания была выдержана театральность постройки с колоннами, пилястрами, резными карнизами и другими классическими элементами, но с соблюдением равновесия, симметрии и упорядоченности. Художественный замысел стиля откровенно отражает прямое влияние художественных форм Римской империи, а также Древней Греции.