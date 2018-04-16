Проект здания учебного корпуса в современном стиле

Основным критерием по архитектурным решениям, по внешнему и внутреннему виду здание, являлось гармоничное

вписывание нового облика здания в композицию существующей окружающей застройки. Принятые решения по созданию внешнего архитектурного облика здания основывались на современных направлениях в архитектуре, таких как хай-тек и минимализм. Основными принципами создания архитектором данного облика являлось применение современных прогрессивных материалов и технологий строительства, использование во внешнем облике строгих прямолинейных очертаний без необходимости задействования наружного декора, а так же использование простых геометрических форм и стремление достичь максимальной функциональности в процессе построения наружного объема здания. В наружном объеме здания намеренно не используются выступы, карнизы и эркеры для придания образу строгости и функциональности, чему так же полностью соответствует входная группа на южном фасаде, состоящая из двух колонн и козырька над входной площадкой. Тонкие не массивные колонны и легкий по внешнему виду козырек входной группы дополняют облик здания элементами конструктивизма и функциональности.