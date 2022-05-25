Проект модульного дома разработан для строительной фирмы.

Условиями проекта были:

- Возможность его реализации в различных климатических регионах с температурами от +40С до -50С при сохранении комфортной температуры внутри дома.

- Быстрая и легкая сборка/разборка дома ( 3 - 5 дней), которую сможет осуществить и сам клиент.

Для сборки дома проработаны все узлы металлического каркаса. Внутренняя планировка создана по принципу Open Space. Мебель запроектирована многофункциональной. Панорамное остекление с 3х сторон позволяет максимально насладиться окружающей средой, убрать границу между интерьером и экстерьером и впустить больше света. Несмотря на это, решен вопрос приватности внутреннего пространства. Интерьер можно разделить на зоны раздвижными перегородками.

Кровля эксплуатируемая с автоматизированной подъемной лестницей с электроприводом. Такая же лестница у главного входа.