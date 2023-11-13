Надаю послуги проектування будівель та споруд, розробки містобудівної документації. Знання законодавства та нормативних вимог, якісне виконання, індивідуальний підхід, відповідальність.

Розроблю архітектурний проект, врахую Ваші побажання. Сертифікований архітектор, 14 років досвіду проектування житлових, громадських будівель та споруд, містобудівної документації (генеральні плани населених пунктів, детальні плани території). Співпрацюю з спеціалістами суміжних розділів (інженер-конструктор для прорахунку навантажень та підбору матеріалів, інженер-електрик, спеціалісти розділів опалення та вентиляція, каналізування та водовідведення, та ін.)

Розробляю проекти на всіх стадіях проектування (ескізний проект, проект, робочий проект, робоча документація).

Склад проекту залежить від стадії проектування. Ескізний проект включає:

-Генеральний план (розташування обʼєкту на ділянці)

-Плани поверхів з експлікацією приміщень

-Розрізи

-Фасади

-Візуалізація

-Пояснювальна записка.

За бажанням додатково розробляються варіанти дизайну фасадів.