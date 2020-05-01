Создам проект вашего дома. С реальной сметой и 3Д.

Создам проект и Альбом чертежей (АР) для вашего дома. Альбом включает:1. планы этажей с экспликацией помещений,2. фасады здания,3. разрезы здания,4. план фундамента,5. план кровли,6. планы напольных покрытий всех помещений,7. планы расстановки мебели, включая сантехнику,8. планы размещения розеток и светильников,9. ведомость материалов, мебели, сантехники, светильников с их общей стоимостью,10.3Д виды дома снаружи и изнутри с разных ракурсов. 11. Общая стоимость возведения дома (смета). Учитываем минимальные требования безопасности по фен-шуй. Срок исполнения 14-21 дней. Нужно для заказа:Подробное ТЗ : эскизы, желаемая общая площадь здания, состав помещений, материал,

из чего планируете строить, этажность здания, ссылки на примеры домов,

которые нравятся. Желательно иметь с вами контакт, для оперативной

работы. Минимальный размер дома - 60 м2.