Художественный фильм "Дима" (2017)

12-летний Дима живет в больнице: у него рак, против которого не помогают ни курсы химиотерапии, ни операции по пересадке костного мозга. Доктора оказались бессильны перед болезнью, и последний шанс на победу над ней – срочный выезд на операцию в Израиль. Но и этот шанс – призрачный, ведь надежда на выздоровление может смениться безнадежностью.

Незадолго до отъезда Дима знакомится с новенькой девочкой, Соней. Мальчик отчаянно хочет заботиться о ней и, понимая, что возможно никогда не вернется назад, он пишет письма Богу, создавая в них жизнь своей мечты. Эту жизнь, где он всегда рядом с Соней, он переживает за оставшиеся 10 дней до поездки в своих мечтах.