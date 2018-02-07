Звукорежиссер\Sound Designer
Предоставляю услуги звукорежиссера (удаленно);
Имею опыт работы в пост-продакшне звука, запись синхронных шумов, сведение готовой дорожки для фильма. Умею работать с речью (запись актера, чистка речи от различных шумов и эффекта нежелательной реверберации, последующая обработка голоса для дальнейшей работы с файлом речи)
Опыт работы в Pro Tools, Cubase, Reaper, Adode Premiere.
Имею опыт работы фрилансером с различными музыкальными группами, осуществляю работы по сведению/мастерингу фонограмм в различных стилях.
Действие аккаунта приостановлено!
Аудиомонтаж
нет отзывов
$7/час
от $36от 2 дней
нет рейтинга