Звукорежиссер\Sound Designer

Предоставляю услуги звукорежиссера (удаленно);

Имею опыт работы в пост-продакшне звука, запись синхронных шумов, сведение готовой дорожки для фильма. Умею работать с речью (запись актера, чистка речи от различных шумов и эффекта нежелательной реверберации, последующая обработка голоса для дальнейшей работы с файлом речи)

Опыт работы в Pro Tools, Cubase, Reaper, Adode Premiere.

Имею опыт работы фрилансером с различными музыкальными группами, осуществляю работы по сведению/мастерингу фонограмм в различных стилях.