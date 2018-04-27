Подгон и редакция вокала под фонограмму

Для финальной песни к новогоднему "Голубому огоньку" на телеканале "Восточный Экспресс" Челябинск нужно было записать всех ведущих редакции поющих песню " Снежинка" из фильма "Чародеи". Каждый по нескольку строчек, а припев хором. Журналисты-не вокалисты. Но вот результат. Каждого по 3-5 дублей писали.