Я спокойно отношусь к замечаниям и правкам. Но здесь я придерживаюсь 2-х простых правил. Правило № 1: замечания должны носить аргументированный детализированный характер, по возможности объективный. «Не понравилось» и «Не подходит» — это не аргументированные замечания, а отписки. работы можно посмотреть тут https://vk.com/design_068