Баннеры/логотипы/аватары

https://yadi.sk/d/35qFQye_lg97tg (здесь приведены работы, которые были выполнены, как оформление пабликов во вконтакте, но именно в них вы сможете увидеть как расположен текст, как расположены другие объекты; я хочу сказать, что моя работа может быть выполнена в любом стиле, это всегда обсуждается и любые детали, которые будут не устраивать, я смогу переделать)

Буду рада сотрудничать с вами!