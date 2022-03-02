Дизайн рассылки по почте

Дизайн расслки по почте, созданный во время работы в компании, производящей памятники и мемориальные комплексы.

Основная задача письма была в предложении сотрудничества между нашей и другими компаниями.

После обсуждения с менеджерами и руководтвом, было решено отразить в письме: цепляющий заголовок, основанный на проблеме, которую мы обозначили после исследования ЦА, а именно страх недополученной прибыли, приглащение к сотрудничеству, описание достижений компании, приемущества сотрудничества

В качестве визуального кода решено использовать стиль премиального лендинга, дабы отразить серьёзность компании и ёё статусность