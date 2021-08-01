Добрый день! Меня зовут Руслан, я профессионально занимаюсь дизайном. Готов работать со всеми странами. Сам дизайном занимаюсь 4 года. На профессиональном уровне 2 года. Работал в различных дизайн студиях в своем городе. Так же сейчас работаю в одной компании, мое портфолио на биханс - https://www.behance.net/ruslankuch1495 Поскольку behance начал пользоваться недавно работ не так много. Сотрудничал с многими клиентами, так же и с медийными личностями(блогеры, различные компании)