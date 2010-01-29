Межвузовская конференция по ветеринарной хирургии

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14 лет назад
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http://yagnikov.ru/our-doctors/actions/151-conference

Для сайтов:

yagnikov.ru

vet-surgery.ru

vetrudn.ru

mgavm.ru

Дата проведения: 27-28 февраля 2010 года.

Место проведения:109472, Москва, ул. Академика Скрябина 23, Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина. Клинический корпус.