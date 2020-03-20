Оформление группы Вконтакте

• Один раз укомплектовав свои услуги в оригинальную форму вам больше не нужно будет часами объяснять клиентам, что у вас за проект и все расценки.

• Яркий и запоминающийся стиль вашей страницы - одна из составляющих успешного развития страницы и неотъемлемая часть комплексной работы по её продвижению.

• Хотите, чтобы ваша аудитория лучше монетизировалась, тогда скорее заказывайте дизайн группы.

• Предоставляю портфолио и прайс-лист.

• По всем подробностям пишите в личные сообщения, вместе мы сделаем Ваш проект ещё лучше.