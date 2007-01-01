Патріотичний плакат на тему повітряних сил ЗСУ

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Сміливий та яскравий дизайн плакату до Дня Повітряних Сил Збройних Сил України
На цьому яскравому плакаті зображено групу винищувачів, що летять по динамічній спіралі у вигляді цифри 6 - у 2023 році 6 серпня відзначався День повітряних сил ЗСУ. Спіраль викликає відчуття руху та потужності, символізуючи силу та міць Повітряних Сил Збройних Сил України. Жовте тло символізує надію та оптимізм щодо світлого майбутнього.