Патріотичний плакат на тему повітряних сил ЗСУ

Сміливий та яскравий дизайн плакату до Дня Повітряних Сил Збройних Сил України

На цьому яскравому плакаті зображено групу винищувачів, що летять по динамічній спіралі у вигляді цифри 6 - у 2023 році 6 серпня відзначався День повітряних сил ЗСУ. Спіраль викликає відчуття руху та потужності, символізуючи силу та міць Повітряних Сил Збройних Сил України. Жовте тло символізує надію та оптимізм щодо світлого майбутнього.