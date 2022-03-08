Остановите сумасшедшего бункерного деда, жестокого кгб-шника, которому плевать как на народ Украины, так и на свой родной народ. Путин дал прямой приказ российской армии стрелять по мирным людям, а по телевизору вам показывают абсолютную ложь, годами цинично льют вам в уши пропаганду о каких-то мифических бандеровцах, чтобы хоть как-то оправдать свои преступления против человечества. Путин катит Россию в пропасть, превращает ее в Северную Корею, скоро жители страны обнищают, ваши дети обнищают, остановите это, если не ради погибающих каждый день мирных украинцев, то хотя бы ради себя и будущего своих детей. Остановите путинский режим, спасите мир, спасите Россию!