АРМ учета выдачи книг в библиотеке
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15 лет назад
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АРМ учета выдачи книг в библиотеке. Программа рассчитана на небольшую районную или сельскую
библиотеку. Предназначена для учета выдачи книг пользователям, ведения эл. формуляров, поиска
книг по базе, проверка наличия книги в библиотеке или просмотра, у кого на руках данная книга.
Ведение простых отчетов.
Для больших городских библиотек со сложной структурой отделов имеется клиент-серверный аналог на php.