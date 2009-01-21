АРМ учета выдачи книг в библиотеке. Программа рассчитана на небольшую районную или сельскую

библиотеку. Предназначена для учета выдачи книг пользователям, ведения эл. формуляров, поиска

книг по базе, проверка наличия книги в библиотеке или просмотра, у кого на руках данная книга.

Ведение простых отчетов.

Для больших городских библиотек со сложной структурой отделов имеется клиент-серверный аналог на php.