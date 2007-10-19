База данных каталога товаров интернет-магазина

http://www.inetshop.in.ua

INETsHOP - многопользовательская база данных для создания контента интернет-магазина, импорта, обработки и анализа прайс-листов поставщиков/конкурентов, управления ценообразованием.

- работа по технологии клиент-сервер одновременно нескольких пользователей с разделёнными полномочиями

- импорт неограниченного количества подавляющего большинства видов прайсов и сведение их в общий каталог предложений

- мощный механизм поиска аналогичных товаров от разных поставщиков (идентификация товаров поставщиков)

- удобные алгоритмы ценообразования для автоматического определения наилучшей цены и выбор поставщика по ряду алгоритмов

- быстрая установки наценки на товары по любым фильтрам

- создание каталога товаров: добавление описаний, характеристик, фотографий на товары. Удалённое и распределённое добавление контента интернет-магазина.

- экспорт данных в любых форматах и работа с любыми CMS интернет-магазинов.