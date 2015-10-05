CRM страховой компании

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10 лет назад
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CRM страховой компании "Клувер". Реализованные модули:

  • Многоуровневый пользовательский доступ с гибкой настройкой доступов
  • Ведение базы данных потенциальных клиентов
  • Поиск совпадений, обзвон вновь поступивших заявок
  • Перевод клиентов в различные статусы для дальнейшей маршрутизации
  • Формирование заявок для типографии для выпуска именных карт
  • Выпуск и рассылка "электронных карт" клиента
  • База данных клиентов по КАСКО
  • Пролонгация договоров
  • Интеграция с АТС для call-центра
  • Статистика по продажам (срез по филиалам, срез по партнерам)
  • База данных партнеров
  • Создание наборов опций для каждой группы клиентов и привязка набора опций к партнерам
  • Прием вызовов по страховым событиям, онлайн передача вызовов партнерам.
  • Сбор мнений о качестве сервиса