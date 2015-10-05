CRM страховой компании "Клувер". Реализованные модули:
- Многоуровневый пользовательский доступ с гибкой настройкой доступов
- Ведение базы данных потенциальных клиентов
- Поиск совпадений, обзвон вновь поступивших заявок
- Перевод клиентов в различные статусы для дальнейшей маршрутизации
- Формирование заявок для типографии для выпуска именных карт
- Выпуск и рассылка "электронных карт" клиента
- База данных клиентов по КАСКО
- Пролонгация договоров
- Интеграция с АТС для call-центра
- Статистика по продажам (срез по филиалам, срез по партнерам)
- База данных партнеров
- Создание наборов опций для каждой группы клиентов и привязка набора опций к партнерам
- Прием вызовов по страховым событиям, онлайн передача вызовов партнерам.
- Сбор мнений о качестве сервиса