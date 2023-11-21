Поставщики из соц. сети Вконтакте

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Добавлена
месяц назад
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Сделала сбор в таблицу Exel поставщиков в соц. сеть ВКонтакте.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iLoKWOVvBvgHbz7bdKFi9aDcLRwa_icaLkGos-pyQ6Y/edit?usp=sharing

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