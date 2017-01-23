Расчет заработной платы "Ok Зарплата"

Программа предназначена для профессионального расчета заработной платы на предприятиях любого вида деятельности с любой численностью персонала, в том числе и специфических (КГБ, МВД, МЧС, Исправительные учреждения).

ПП ЗАРПЛАТА функционирует в среде Windows на одном компьютере или в локальной сети с неограниченным числом рабочих мест.

Имеет:

1. Развитую систему справочников

2. Высокую скорость работы (0, 01-0, 02 сек/начисление или 0, 05-0, 1 сек/человека

в среднем)

3. Гибкую систему настроек

4. Встроенный язык расчетов

5. Генератор формул для пользователей, позволяющий вносить новые формулы

расчета.

6. Взаимосвязь с бухгалтерскими программами (экспорт/импорт результатов

расчета с любым уровнем детализации для наиболее популярных бухгалтерских

программ)

7. большой объем выходных форм

8. современный дизайн

9. и многое другое

Программа поставляется полностью настроенная для расчета з/платы по существующему законодательству.

Вся система учета и диалога с пользователем основана на лицевых карточках, карточках начислений и табелях.

В лицевых карточках содержится в основном кадровые данные, в карточках начислений содержатся

начисления и удержания, необходимые для расчета, в табеле ведется учет

рабочего времени, отпусков, больничных и т.д. Все остальные справочники

служат вспомогательным средством. Передача данных в электронных форматах системы персонификации ПУ-3