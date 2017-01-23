Расчет заработной платы "Ok Зарплата"

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программа предназначена для профессионального расчета заработной платы на предприятиях любого вида деятельности с любой численностью персонала, в том числе и специфических (КГБ, МВД, МЧС, Исправительные учреждения).
ПП ЗАРПЛАТА функционирует в среде Windows на одном компьютере или в локальной сети с неограниченным числом рабочих мест.
Имеет:
1. Развитую систему справочников
2. Высокую скорость работы (0, 01-0, 02 сек/начисление или 0, 05-0, 1 сек/человека
в среднем)
3. Гибкую систему настроек
4. Встроенный язык расчетов
5. Генератор формул для пользователей, позволяющий вносить новые формулы
расчета.
6. Взаимосвязь с бухгалтерскими программами (экспорт/импорт результатов
расчета с любым уровнем детализации для наиболее популярных бухгалтерских
программ)
7. большой объем выходных форм
8. современный дизайн
9. и многое другое
Программа поставляется полностью настроенная для расчета з/платы по существующему законодательству.
Вся система учета и диалога с пользователем основана на лицевых карточках, карточках начислений и табелях.
В лицевых карточках содержится в основном кадровые данные, в карточках начислений содержатся
начисления и удержания, необходимые для расчета, в табеле ведется учет
рабочего времени, отпусков, больничных и т.д. Все остальные справочники
служат вспомогательным средством. Передача данных в электронных форматах системы персонификации ПУ-3