Спроектированная БД и клиентское приложение на C#

Была спроектирована база данных и создано клиентское приложение на C# с использованием Entity Framework. Клиентское приложение позволяет удалять/изменять/добавлять данные в бд, создавать резервную копию базы данных и восстанавливать базу данных из резервной копии.Возможна авторизация с помощью учетной записи Windows и профилей зарегистрированных в бд.