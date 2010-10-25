Учёт развозки питьевой воды

Программа для учёта развозки питьевой воды.

Позволяет вести базу клиентов предприятия. В базе хранится полная информация по клиенту, возможность привязки клиенту нескольких адресов доставки, у каждого адреса может быть несколько телефонных номеров. При формировании заказа по адресу автоматически присваивается бригада доставки. По списку заказов формируется маршрутный лист для каждой бригады. Реализована функция отправки СМС водителям бригад при поступлении новых заказов, с указанием адреса доставки и номенклатуры заказа. Настройка видов документов, с которыми может работать программа - продажи, передача в аренду, дача под залог.

Множество отчётов, показывающих подробную статистику по каждому клиенту, сводные отчеты по всем клиентам с разбивкой по адресам клиента и многое другое.