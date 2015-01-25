Аутсорсинг (бухгалтерское сопровождение)

Ведение бухгалтерского и налогового учета удаленно в 1с (8.2 и 8.3 по вашему желанию), отчеты в фсс, пфр, фнс через СБИС (нулевые 150 руб/отчет). Программа обновляется, информация хранится на сервере. От вас требуется только своевременная передача документов. Плюсы:вы заключаете договор с юридическим лицом и не платите страх.взносы, ндфл за бухгалтера. Работу выполняем быстро, качественно и недорого