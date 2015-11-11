Бухгалтерские услуги

Опыт работы : более 13 лет в компаниях оптово-розничной торговли , услугах на режимах ОСНО, УСН, ЕНВД. Формирование учетной политики по бухгалтерскому и налоговому учету. Организация документооборота. Кадровый учет, зарплата, налоги и взносы в ЗиК , ЗУП. Восстановление учета. Консультации по налогообложению.Контроль за оформлением первичной документации,кассовой дисциплины, анализ и учет затрат, контроль дебиторской задолженности,работа с договорами, претензиями. Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности нескольких юр. лиц и ИП в группе компаний. Взаимодействие с налоговыми органами, ПФ, ФСС, органами статистики,таможней, кредитными организациями. Постановка задач для IT специалистов в базе 1С УТ ред.10.3, Бухгалтерия 1С в ред.8.2,8.3.Постановка учета с нуля. Поиск и реализация управленческих решений, разработка внутренних регламентов компании. 2015 Финансовый Университет при Правительстве РФ Повышение квалификации