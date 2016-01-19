Ведение некоммерческой организации

В некоммерческой организации требовалось: проведение расчетов с контрагентами, работа в 1С бухгалтерии, акты сверок, составление квартальных/годовых отчетов (УСН, НДС, 4-фонд ФСЗН, и прочее), составление и расчет налогов (налог на недвижимость, земельный налог и прочее), расчет и разработка ежегодных/квартальных плановых и фактических смет расходов и доходов организации, проведение первичной документации, анализ движения денежных средств (платежеспособность), разработка и выработка мероприятий по увеличению прибыли организации.