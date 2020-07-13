Камера КСО-393

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5 лет назад
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Разработка камер КСО с различными типами выключателей.

- Расчет себестоимости;

- Подготовка коммерческих предложений на основании заявки (себестоимость продукта),

  предложение альтернативных решений (применение альтернативного коммутационного аппарата или

  реле);

-Разработка принципиальных электрических схем,монтажных схем,паспортов на изделие,

  технического описания и руководства по эксплуатации;

- Разработка КД на изготовление (SolidWorks,Компас-3D);

- развертки деталей, гибка, сботочные чертежи, инструкции по сборке и т.д:

SolidWorks