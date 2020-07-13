Камера КСО-393

Разработка камер КСО с различными типами выключателей.
- Расчет себестоимости;
- Подготовка коммерческих предложений на основании заявки (себестоимость продукта),
предложение альтернативных решений (применение альтернативного коммутационного аппарата или
реле);
-Разработка принципиальных электрических схем,монтажных схем,паспортов на изделие,
технического описания и руководства по эксплуатации;
- Разработка КД на изготовление (SolidWorks,Компас-3D);
- развертки деталей, гибка, сботочные чертежи, инструкции по сборке и т.д: