Корпусная мебель. Присадка

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка технической документации для корпусной мебели (присадка, кромка, схемы сборок). Карты раскроя. Расчёт расхода материалов на изделие. Работа выполняется качественно. Опыт работы 8,5 лет.
А также услуги по 3D_моделированию.
Цена за разработку документа формируется из количества необходимой документации и затраченного времени.