Корпусная мебель. Присадка

Разработка технической документации для корпусной мебели (присадка, кромка, схемы сборок). Карты раскроя. Расчёт расхода материалов на изделие. Работа выполняется качественно. Опыт работы 8,5 лет.

А также услуги по 3D_моделированию.

Цена за разработку документа формируется из количества необходимой документации и затраченного времени.