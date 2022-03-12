Инженер отопления, вентиляции и кондиционирования, черчу принципиальные схемы, трассировки на планах, подбираю оборудование по вводным данным, которые вам необходимы. Черчу в программных комплексах AutoCAD и Revit. Готов обсуждать ваш проект и предлагать объективные принципиальные технические решения. Стоимость работы напрямую зависит от сложности, в любом случае готов к продуктивному диалогу, являюсь приверженцем точки зрения: "договориться можно всегда". В качестве портфолио прикладываю трассировки вентиляции в небольшом производственном цехе, как из ревита так и из автокада в формате JPG, так как в другие форматы слишком много весят и имеют недопустимые параметры расширения для сайта. Каждый день проверяю сайт на наличие заказов, настроен на обратную связь.