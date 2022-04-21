Оцифровка чертежа конвейера

Добрый лень! Предлагаю услуги по оцифровке, векторизации, перерисовке чертежей. Работа производится в программе Компас 3d, с сохранением в ЛЮБОЙ удобный вам формат. В том числе для программы Autocad (Автокад). (dxf, dwg).
Работаю вручную без использования всевозможных конвертеров. Это обеспечивает высокое качество выполнения работы. В процессе оцифровки устраняю погрешности сканирования или фотографии в виде заломов и потертостей.
Оперативно, качественно. Возможна корректировка.
Нужно для заказа:
От Вас мне потребуется:
- исходный файл ( фото, скан, эскиз);
- Ваши пожелания к исполнению.
-Техническое задание
Цена за оцифровку зависит от нескольких факторов:
-Читаемость исходника
-Количество начертаний
-Срочность