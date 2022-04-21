Оцифровка чертежа конвейера

Добрый лень! Предлагаю услуги по оцифровке, векторизации, перерисовке чертежей. Работа производится в программе Компас 3d, с сохранением в ЛЮБОЙ удобный вам формат. В том числе для программы Autocad (Автокад). (dxf, dwg).

Работаю вручную без использования всевозможных конвертеров. Это обеспечивает высокое качество выполнения работы. В процессе оцифровки устраняю погрешности сканирования или фотографии в виде заломов и потертостей.

Оперативно, качественно. Возможна корректировка.

Нужно для заказа:

От Вас мне потребуется:

- исходный файл ( фото, скан, эскиз);

- Ваши пожелания к исполнению.

-Техническое задание

Цена за оцифровку зависит от нескольких факторов:

-Читаемость исходника

-Количество начертаний

-Срочность