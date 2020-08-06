Проект "Спринклерная система пожаротушения"

Добавлена
5 лет назад
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Спринклера-Портфолио1-1.jpg
Спринклера-Портфолио2-1.jpg
ВК(План)-Портфолио1-1.jpg
ВК(Аксонометрия к Плану)-Портфолио2-1.jpg

В данной папке можно увидеть:

  • Размещение сетей спринклерной системы, вместе с оросителями
  • Узлы
  • Разводки
Сюда же решил поместить план жилого дома, вместе с подключённой сантехнике системами ВиК - и аксонометрию к этой же плану;