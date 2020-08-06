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Проект "Спринклерная система пожаротушения"
Чертежи и Схемы
Добавлена
5 лет назад
113 просмотров
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902 КБ
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1 МБ
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В данной папке можно увидеть:
Размещение сетей спринклерной системы, вместе с оросителями
Узлы
Разводки
Сюда же решил поместить план жилого дома, вместе с подключённой сантехнике системами ВиК - и аксонометрию к этой же плану;
Иван
help_designer
Был
4 года назад
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