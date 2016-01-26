Производственно-складские помещения КМ/КМД

Первый пусковой этап третей очереди строительства производственно-складских помещений по ул. Стартовая 20, в г. Днепропетровск

Металокаркас выполнен из чёрного прокатного металла, кровельное и стеновое ограждение - оцинкованные профили (ЛСТК). Общая площадь помещений более 1500 м2

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