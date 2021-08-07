Dashboard MBDEU 61

Задача:

Разработать дизайн дашборда для муниципального учреждения. В светлой теме использовать светлые оттенки. Шрифтовых семейств максимум два. Без лишней графики, но не слишком сухо.

Решение:

Изучив ТЗ и бриф, был разработан дизайн интерфейса дашборда для учреждения дошкольного образования МБДОУ 61

Разработан в двух вариантах: Темный и Светлый