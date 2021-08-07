Dashboard MBDEU 61

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Задача:
Разработать дизайн дашборда для муниципального учреждения. В светлой теме использовать светлые оттенки. Шрифтовых семейств максимум два. Без лишней графики, но не слишком сухо.
Решение:
Изучив ТЗ и бриф, был разработан дизайн интерфейса дашборда для учреждения дошкольного образования МБДОУ 61
Разработан в двух вариантах: Темный и Светлый