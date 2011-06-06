Интерактивная карта партнёров компании

Карта стран СНГ (при наведении страна выделяется), при клике на страну - открывается карта страны с нанесенными на нее названиями городов (два варианта: активный/не активный). Если город активный - при клике на него появляется небольшая всплывайка (как на гугл. мапс, при наведении на достопримечательность) со списком адресов по этому городу.