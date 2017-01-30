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Интерфейс для программы
Дизайн интерфейсов и игр
Добавлена
7 лет назад
129 просмотров
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фриланс
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Электроника и электротехника - одна из программ, которой требовалось оформление с нуля.
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Маргарита Свиридова
Virigaret
Была
7 лет назад
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