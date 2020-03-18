Маски в инстаграм

Здравствуйте!)Делаю маски быстро и качественно (1-2 дня). Сделала маску музыкальной группе «Серебро», магазину косметики, цветочному магазину и крупным блогерам.Маски делал любой сложности:⁃ Пресеты(фильтры)⁃ Анимация⁃ Макияж⁃ Для двоих маска⁃ С 3д объектами⁃ С музыкой⁃ Рандомайзер- Киракира (мерцание)⁃ И тд.Услуга включает:⁃ Иконка маски⁃ Сама маска⁃ Видео-инструкция для загрузки эффекта⁃ Полное сопровождение (даже возможна личная встреча или по teamviewer - удаленный доступ к вашему компьютеру)Мой инстаграм Kater02sЖду Ваших заказов!)Нужно для заказа:Для выполнения заказа опишите свое задание:- опишите/нарисуйте-возможно хотите как у кого-то, следовательно пришлите ссылку или скрин