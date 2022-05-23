Витакор Аптека Web

Витакор Аптека – это адаптивное веб приложение для фармацевтов.

Функционал приложения разделен на две главные функции: учет и выдача лекарств по рецепту и учет выдачи заказов, сделанных в мобильном приложении "Витакит".

Здесь публикую несколько фреймов окончательного дизайна, один для десктоп версии и несколько фреймов от версии для планшета (это все адаптивный дизайн, так как приложение работает через браузер).

Готовый продукт можно посмотреть, оставив заявку на сайте компании ЗАО Витакор по ссылке ниже. Входит в состав Витакор.РМИС, но функционирует как веб-приложение отдельно.

vitacore.ru/products/show/6/