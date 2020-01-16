AirPass-приложение для покупки авиабилетов
Добавлена133 просмотра
4 года назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
AirPass-приложение для покупки авиабилетов,и аренды транспорта и отелей.Цвет подобран в связи с тематикой,голубой цвет отлично подходит к теме перелётов,Голубой ассоциируется со спокойствием и надёжностью.
Ссылка на Behance:https: //www.behance.net/gallery/90562989/Airpass