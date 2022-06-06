Artisan App — проект, объединяющий ремесленников Беларуси и людей, неравнодушных к творчеству и изделиям ручной работы.

Главная цель проекта — объединить людей и ремесленников, расширить кругозор и найти единомышленников. С помощью этого приложения пользователи могут легко искать и покупать изделия ручной работы, находить любимых мастеров и следить за их активностью и развитием. Для ремесленников это отличный способ показать и рассказать о своих проектах, быстрее найти покупателей и продать работы, удобно и быстро регистрироваться и принимать участие в актуальных мероприятиях!

Продвигай свой брэнд, находи любимых мастеров, ставь напоминания на долгожданные мероприятия и вдохновляйся креативными идеями!

Весь проект: https://www.behance.net/gallery/141977441/Artisan-App

Задачи:

- провести UX-исследование (User Persona, CJM, User Flow)

- провести анализ конкурентов, составить мудборд

- Wireframes

- UI-Kit

- отрисовать иллюстрации и иконки

- сделать анимацию