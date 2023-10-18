Дизайн приложения для отслеживания показателей здоровья

Проект, в рамках которого проводилось не одно исследование. Сбор и анализ данных о существующих приложениях, определение болей и потребностей клиентов, формулировка принципов создания действительно удобного и понятного интерфейса для пользователя. Был создан прототип, проведено обширное юзабилити-тестирование, в результате чего получилось свежее, информативное и удерживающее пользователя приложение.