Halas Food – доставка еды

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Как я увеличил средний чек компании "Halas Food"
Компания Halas Food доставляет для людей живущих на ЖК
продукты из магазина и свои продукты, такие как:
- Наборы с завтраком, обедом и ужином
- Сэндвичи
- Коктейли
- Напитки и т.д.
Я решил эту задачу:
- Задизайнив баннер в треть экрана на главной странице, чтобы когда люди заходили в приложение, они видели этот баннер с рекламой продуктов компании и различными акциями. Таким образом увеличил шанс покупки продуктов компании. С помощью этого баннера так-же можно оповещать людей о каких-либо вещах.
- Задизайнив блок с рекомендованными продуктами, поставив продукты компании в первый ряд. Их люди тоже видят на главной странице после того баннера
- Человек видит эти баннеры и рекомендованные продукты каждый раз когда заходит в приложение. По словам заказчика – в среднем их клиенты заходят в их приложение минимум 2-3 раза в день.
- Заказчик утверждает, что у них реально хорошие продукты и привлекательные акции. Это должно усиливать эффективность моих действий.
Про дизайн приложение
- Добавил много воздуха и убрал линии, чтобы чувствовалось чистота приложение, а это важно для компании, когда они доставляют пищевые продукты. Благодаря простому сценарию заказа у самой компании – мне удалось сделать это без лишних потерь
- В качестве основного цвета выбрал фирменный фиолетово-синий цвет компании, чтобы закрепить эмоциональную связь компании с клиентами. Так-же это поможет сохранить и привлечь клиентов, когда есть конкуренты.
Сделал Салахиддин Сапархан.
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