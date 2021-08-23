Halas Food – доставка еды

Как я увеличил средний чек компании "Halas Food"

Компания Halas Food доставляет для людей живущих на ЖК

продукты из магазина и свои продукты, такие как:

Наборы с завтраком, обедом и ужином

Сэндвичи

Коктейли

Напитки и т.д.

сделать так, чтобы люди, которые используют приложение компании – чаще покупали продукты самой компании, так как "Halas Food" в основном зарабатывает не на доставке, а на продаже своих продуктов.

Я решил эту задачу:

Задизайнив баннер в треть экрана на главной странице, чтобы когда люди заходили в приложение, они видели этот баннер с рекламой продуктов компании и различными акциями. Таким образом увеличил шанс покупки продуктов компании. С помощью этого баннера так-же можно оповещать людей о каких-либо вещах.

Задизайнив блок с рекомендованными продуктами, поставив продукты компании в первый ряд. Их люди тоже видят на главной странице после того баннера

Человек видит эти баннеры и рекомендованные продукты каждый раз когда заходит в приложение. По словам заказчика – в среднем их клиенты заходят в их приложение минимум 2-3 раза в день.

Заказчик утверждает, что у них реально хорошие продукты и привлекательные акции. Это должно усиливать эффективность моих действий.

Про дизайн приложение

Добавил много воздуха и убрал линии, чтобы чувствовалось чистота приложение, а это важно для компании, когда они доставляют пищевые продукты. Благодаря простому сценарию заказа у самой компании – мне удалось сделать это без лишних потерь

В качестве основного цвета выбрал фирменный фиолетово-синий цвет компании, чтобы закрепить эмоциональную связь компании с клиентами. Так-же это поможет сохранить и привлечь клиентов, когда есть конкуренты.

Остальные элементы дизайна вы можете увидеть на картинках выше.

Сделал Салахиддин Сапархан.

Напишите мне, обсудим вашу задачу.