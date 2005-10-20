Интернет-магазин по продаже муз. оборудования

Этот проект является для меня началом нового периода в сфере дизайна. Я сильно выгорел от своего хобби. Поэтому принял решение полностью переработать своё портфолио, и начать всё с чистого листа.

Это мобильное приложение первый проект, который я могу представить. Он посвящен интернет-магазину по продаже музыкального оборудования. Я сам очень люблю всё, что связано с музыкой. Поэтому эту работу я сделал легко. Я трудился над приложением около недели.

Цена данного приложения: 150$