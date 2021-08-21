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Leadwork — это мобильное приложение, которое помогает работодателям найти сотрудника среди студентов Московского политеха.
На проектной деятельности студенты сотрудничают с реальными работодателями и получают опыт. В приложении у студента будет формироваться рейтинг на основе выполненных проектов созданных в рамках предмета «проектная деятельность». Благодаря этому рейтингу работодатель сможет найти достойного сотрудника.