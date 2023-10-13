Mobile app / Food delivery

Создал дизайн мобильного приложения для доставки еды из ресторанов. Простой и стильный интерфейс с четкими изображениями блюд. Пользователи могут легко заказывать еду, отслеживать свои заказы и оставлять отзывы. Цель - сделать процесс заказа еды быстрым и удобным для пользователей.