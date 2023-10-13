Mobile app / Food delivery

Дизайн мобильных приложений
Добавлена
2 месяца назад
3 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создал дизайн мобильного приложения для доставки еды из ресторанов. Простой и стильный интерфейс с четкими изображениями блюд. Пользователи могут легко заказывать еду, отслеживать свои заказы и оставлять отзывы. Цель - сделать процесс заказа еды быстрым и удобным для пользователей.