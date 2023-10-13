Mobile app / Food delivery
Дизайн мобильных приложений
Добавлена3 просмотра
2 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создал дизайн мобильного приложения для доставки еды из ресторанов. Простой и стильный интерфейс с четкими изображениями блюд. Пользователи могут легко заказывать еду, отслеживать свои заказы и оставлять отзывы. Цель - сделать процесс заказа еды быстрым и удобным для пользователей.