Сервис для заведений общепита

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5 лет назад
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моб сервис (сицилия для примера, сервис не для них. Пост об этом на моей странице вк.jpg

Команда заказчика делает сервис, пока что пилотную версию, проверяющую работоспособность идеи.

Вот в чем она заключается:

человек приходит в заведение общепита, через NFC подключается к этому сервису. В нем он видит меню заведения, может заказать блюда, написать комментарий к своему заказу.

С официантом взаимодействие практически исключается (в случае самообслуживания исключается полностью). Гость может спокойно посидеть и подумать, посмотреть, не отвлекаясь каждые 5 минут на "готовы сделать заказ?". Отправляется заказ в чат гостя и заведения, в который потом придет уведомление о готовности заказа. Идея отличная, посмотрим как она себя покажет. Пока сделана только часть сервиса.