Сервис для заведений общепита

Команда заказчика делает сервис, пока что пилотную версию, проверяющую работоспособность идеи.

Вот в чем она заключается:

человек приходит в заведение общепита, через NFC подключается к этому сервису. В нем он видит меню заведения, может заказать блюда, написать комментарий к своему заказу.

С официантом взаимодействие практически исключается (в случае самообслуживания исключается полностью). Гость может спокойно посидеть и подумать, посмотреть, не отвлекаясь каждые 5 минут на "готовы сделать заказ?". Отправляется заказ в чат гостя и заведения, в который потом придет уведомление о готовности заказа. Идея отличная, посмотрим как она себя покажет. Пока сделана только часть сервиса.