Застосунок навігації в торгових центрах

Починаючи з чистого аркуша, додаток пройшов комплексний процес проектування для створення користувацького інтерфейсу, який забезпечує безперешкодну навігацію в торговельних центрах. Кінцевим результатом є унікальний додаток, який підвищує залученість користувачів і спрощує навігацію в торговельних центрах.