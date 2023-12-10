Застосунок навігації в торгових центрах
Дизайн мобильных приложений
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13 дней назад
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Починаючи з чистого аркуша, додаток пройшов комплексний процес проектування для створення користувацького інтерфейсу, який забезпечує безперешкодну навігацію в торговельних центрах. Кінцевим результатом є унікальний додаток, який підвищує залученість користувачів і спрощує навігацію в торговельних центрах.