Banners Social Media Рекламні банери Креативи для таргету

Телеграм - https://t.me/iris_creo

Працюю якісно, не зриваю дедлайни.

Якщо і Вам треба ефективний креатив срямований на Вашу ЦА, то пишіть в телегам.

завжди рада новим проєктам, занурююсь із головою і душею!