Детская каша Беллакт
Дизайн продукции
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Беллакт» — один из ведущих производителей детского питания и молочных продуктов в Республике Беларусь. Более 50 лет предприятие следует выработанной годами традиции — выпуск качественных и экологически чистых продуктов для питания детей и взрослых.
Разработка концепта сегмента упаковки детских каш. Молочные и безмолочная.