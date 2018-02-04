Дизайн фотокниг

Надоело хранить фотографии на диске или в компьютере? Предлагаем услугу создания фотокниги из ваших фотографий в подарок или просто на долгую память, для запечатления счастливых моментов из вашей жизни.

Для оформления заказа, необходимо:

- Написать сообщение в группу https://vk.com/idea_books или сообщением на нашу почту [email protected]

- Обговорить все тонкости того, что Вы хотите видеть в конечном варианте

- Оставить предоплату в размере 50%

- Забрать заказ

Минимальная цена заказа-1300 р.

Сроки 10 дней с дизайном