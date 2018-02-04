Дизайн фотокниг

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надоело хранить фотографии на диске или в компьютере? Предлагаем услугу создания фотокниги из ваших фотографий в подарок или просто на долгую память, для запечатления счастливых моментов из вашей жизни.
Для оформления заказа, необходимо:
- Написать сообщение в группу https://vk.com/idea_books или сообщением на нашу почту [email protected]
- Обговорить все тонкости того, что Вы хотите видеть в конечном варианте
- Оставить предоплату в размере 50%
- Забрать заказ
Минимальная цена заказа-1300 р.
Сроки 10 дней с дизайном